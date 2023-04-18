Лівий захисник/латераль Жоау Канселу, якого екс-тренер Баварії Юліан Нагельсманн часто використовував праворуч, може відкрити для себе нову позицію. Як інформують журналісти Філіп Кесслер і Мануель Бонке, наставник мюнхенців Томас Тухель запланував незвичний експеримент на матч-відповідь своєї команди з Манчестер Сіті в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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Повідомляється, що Тухель хоче поставити Канселу в опорну зону в пару до Йозуа Кімміха. Згідно з джерелом, це пов'язано з невдоволенням виступу Леона Ґорецки в останньому матчі Баварії з Хоффенхаймом (1:1). Тухель постійно дорікав Леону після його помилок і тепер має намір посадити його в запас.

Матч Баварія – Манчестер Сіті буде зіграно в середу, 19 квітня. Перша зустріч у Манчестері завершилася перемогою команди Пепа Гвардіоли з рахунком 3:0.

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