Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель зізнався, що команді доведеться довго обходитися без оборонця Бена Чілвела.

"Бен вибув. У нього часткове ушкодження хрестоподібної зв'язки коліна. Він пройде консервативне лікування.

Челсі – Ювентус – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Найближчі 6 тижнів дадуть розуміння, чи буде він доступним, чи знадобиться операція. Я думаю наразі лише про ці шість тижнів. Перша реакція тіла була позитивною. Сподіваюся, що ця тенденція збережеться", – заявив тренер на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, що Бен Чілвел травмувався у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Ювентуса (4:0). За песимістичними прогнозами, він може пропустити залишок сезону 2021/22.

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