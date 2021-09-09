Перед трансфером 48-річний фахівець особисто зателефонував хавбеку та пообіцяв йому, що той гратиме у центрі півзахисту, стверджує Goal.

Челсі домовився з Атлетіко про трансфер Сауля

Саулю це дуже сподобалось, адже наставник Атлетіко Дієго Сімеоне часто використовував гравця у різних амплуа. Сам Ньїгес раніше причиною переходу в Челсі називав бажання тренуватись і грати на своїй рідній позиції.

Нагадаємо, "пенсіонери" орендували півзахисника "матрацників" на рік і мають право першочергового викупу. Сауль є вихованцем Атлетіко, у минулому сезоні футболіст провів 41 матч, в яких відзначився двома голами.

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