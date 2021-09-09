Тухель "підкупив" Сауля заради трансферу в Челсі
Головному тренер "пенсіонерів" Томасу Тухелю довелось використовувати усі прийоми, щоб переманити Сауля Ньїгеса на Туманний Альбіон.
Перед трансфером 48-річний фахівець особисто зателефонував хавбеку та пообіцяв йому, що той гратиме у центрі півзахисту, стверджує Goal.
Челсі домовився з Атлетіко про трансфер Сауля
Саулю це дуже сподобалось, адже наставник Атлетіко Дієго Сімеоне часто використовував гравця у різних амплуа. Сам Ньїгес раніше причиною переходу в Челсі називав бажання тренуватись і грати на своїй рідній позиції.
Нагадаємо, "пенсіонери" орендували півзахисника "матрацників" на рік і мають право першочергового викупу. Сауль є вихованцем Атлетіко, у минулому сезоні футболіст провів 41 матч, в яких відзначився двома голами.
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