"Мені просто шкода Харрі Кейна, він, мабуть, думає, що ми не тренувалися чотири тижні. Наш виступ не мав нічого спільного з тим, що ми планували зробити. Це дуже гіркий вечір, я перепрошую.

Баварія – РБ Лейпциг – 0:3 – відеоогляд матчу за Суперкубок Німеччини з хет-триком Ольмо і провалом Кейна

Ми були спантеличені. Я не знаю чому. У мене немає відповіді на це запитання. Мабуть, це щось у психологічній площині. Ми пропускаємо найпростіші голи, наче нічого не робили чотири тижні. У мене немає рішення прямо зараз. Я стривожений і надзвичайно розчарований. Наш стиль гри не можна було впізнати. Це тривожно, дуже тривожно", – цитує Тухеля The Sun.

Нагадаємо, Баварія провалилась у матчі за Суперкубок Німеччини, розгромно програвши РБ Лейпциг (0:3). Саме в цьому поєдинку за мюнхенців дебютував Харрі Кейн.

РБ Лейпциг принизив Баварію та забрав Суперкубок Німеччини – Кейн дебютував і програв трофей, Ольмо оформив хет-трик