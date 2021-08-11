Тухель оцінив становище Абрахама – нападника сватають до Італії
Головний тренер лондонського Челсі Томас Тухель визнав помилковим свій підхід до форварда команди Таммі Абрахама.
"Таммі зараз у команді. Він провів кілька хороших спарингів. Вочевидь, Абрахам незадоволений тим, що відбувалося в останні півроку, він мав на те причини.
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Можливо, моєю помилкою було не довіряти йому на одному рівні з іншими гравцями. Я абсолютно розумію, що йому потрібно більше хвилин. Рішення буде ухвалюватися на основі наших планів, планів Таммі, його бажання відвоювати місце в основі чи змінити прописку заради стабільних виступів", – цитує німця Sky Sports.
Нагадаємо, що Таммі Абрахам втратив місце в основі Челсі після призначення Тухеля у січні. У літнє трансферне вікно його пов'язують із низкою італійських клубів на кшталт Роми та Інтера.