Тухель оцінив шанси ПСЖ перемогти на Олд Траффорд

Головний тренер французького Парі Сен-Жермен Томас Тухель поділився враженнями від результатів жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Суперником парижан на цій стадії буде англійський Манчестер Юнайтед.

"У нас достатньо класу, щоб перемогти на Олд Траффорд. Я впевнений у своїй команді, нас очікує серйозне випробування.

Результати жеребкування 1/8 Ліги чемпіонів – всі пари

У 1/8 фіналу завжди важко. МЮ має багатий досвід виступів у цьому турнірі, він кілька разів його вигравав. У мене нейтральне ставлення до результатів жеребкування", – цитує Тухеля офіційний сайт УЄФА.

Відзначимо, що перший поєдинок у плей-офф ЛЧ команда німецького фахівця проведе на виїзді 12 лютого. Матч-відповідь – 6 березня на Парк де Пренс.

Ліга чемпіонів, 1/8 фіналу: календар матчів