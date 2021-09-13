"Ви можете вважати нас, ким завгодно – у минулому сезоні ніхто не думав, що ми переможемо в турнірі, а ми вийшли з тіні та зробили це.

Тухель оцінив внесок Лемпарда в тріумф Челсі в Лізі чемпіонів

Але цього разу є багато команд, яким до снаги завоювати трофей, необхідно трохи удачі, потрібний момент і хороша група. А ще – хороший підбір гравців і членів тренерського штабу, і в багатьох команд усе це наявне, тому це неймовірно відкрите змагання, у якому все можливе. Не було такого, що ми не заслуговували перемоги, і це може трапитися з кожним.

Усі розпочинають турнір із нулем очок, зокрема, й Зеніт. Ціль – у кожному матчі виходити на свій найкращий рівень, і якщо ми це зробимо, то все можливо, а якщо ні, то далеко в Лізі чемпіонів не зайдемо", – цитує німця офіційний сайт пітерців.

До слова, матч Челсі – Зеніт відбудеться у вівторок, 14 вересня. Початок поєдинку о 22:00.

Результати жеребкування групового турніру ЛЧ – важкі суперники Динамо і Шахтаря, Яремчук повертається в Україну