Тухель оцінив шанси Челсі зберегти трофей Ліги чемпіонів
Керманич лондонського Челсі Томас Тухель перед поєдинком 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Зеніта порозмірковував над перспективами своїх підопічних у турнірі.
"Ви можете вважати нас, ким завгодно – у минулому сезоні ніхто не думав, що ми переможемо в турнірі, а ми вийшли з тіні та зробили це.
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Але цього разу є багато команд, яким до снаги завоювати трофей, необхідно трохи удачі, потрібний момент і хороша група. А ще – хороший підбір гравців і членів тренерського штабу, і в багатьох команд усе це наявне, тому це неймовірно відкрите змагання, у якому все можливе. Не було такого, що ми не заслуговували перемоги, і це може трапитися з кожним.
Усі розпочинають турнір із нулем очок, зокрема, й Зеніт. Ціль – у кожному матчі виходити на свій найкращий рівень, і якщо ми це зробимо, то все можливо, а якщо ні, то далеко в Лізі чемпіонів не зайдемо", – цитує німця офіційний сайт пітерців.
До слова, матч Челсі – Зеніт відбудеться у вівторок, 14 вересня. Початок поєдинку о 22:00.
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