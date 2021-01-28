"Мені поки складно сказати напевно, адже я тільки прийшов, але ні, очевидних прогалин у складі Челсі немає.

Тухель встановив клубний рекорд Челсі у дебютному матчі АПЛ

Я дуже задоволений тими, кого маю на даний момент. У моєму розпорядженні 22 польових гравці та голкіпер", – цитує Тухеля Goal.

Нагадаємо, німець очолив лондонців після звільнення Френка Лемпарда. Тухель вже встиг провести дебютний матч в АПЛ, де його підопічні розписали нічию з Вулверхемптоном (0:0). Після 20-ти турів Челсі розташувався на 8-й сходинці.

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