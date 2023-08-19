Мюнхенська Баварія впевнено стартувала в новому розіграші німецької Бундесліги – підопічні Томаса Тухеля не залишили шансів бременському Вердеру, легко перегравши команду Уле Вернера у виїзному поєдинку.

Дебютний гол Кейна і дубль Сане у відеоогляді матчу Вердер – Баварія – 0:4

"Добре – це м'яко сказано. Це було чудово. Його присутність, його особистість, його робота на тренуваннях. У цьому матчі Кейн одразу почав із гольової передачі, а потім забив сам. Ми сподіваємося, що Харрі продовжить у тому ж дусі", – цитує фахівця Bayern & Germany.

Нагадаємо, Кейн перебрався в Німеччину цього літа. Форвард дебютував у матчі за Суперкубок країни проти РБ Лейпциг (0:3). В Бундеслізі у Кейна справи пішли куди краще – форвард забив дебютний гол за мюнхенців і зробив асист на Сане.

Баварія на виїзді не без проблем розгромила Вердер – Кейн оформив дебютні гол + пас, Сане відзначився дублем