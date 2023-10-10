Німецький воротар отримав травму ще в минулому сезоні. Мануель Нойєр зламав ногу, катаючись на лижах у відпустці. Він востаннє виступав за Баварію в листопаді 2022 року.

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Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, голкіпер повернеться у склад мюнхенців 28 жовтня, коли вони будуть приймати Дармштадт. Втім, тренерський штаб Томаса Тухеля не виключає ймовірності, що Нойєр зможе зіграти вже 21 жовтня в матчі проти Майнца. Попри те, що майже рік голкіпер був відсутній, планується, що він одразу вийде в стартовому складі. На це розраховує, зокрема, сам футболіст.

Нагадаємо, що Баварія наразі перебуває на третій сходинці, маючи 17 балів після семи турів. Від першого місця мюнхенці відстають на два пункти.

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