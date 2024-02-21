Кандидатура Тухеля привертає увагу низки англійських клубів і, можливо, місцевої Футбольної асоціації. Як інформує Telegraph Sport, німецький фахівець також зробить повернення до Англії своїм пріоритетом.

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Сам Томас знає, що після відходу Юргена Клоппа посада головного тренера Ліверпуля стане вакантною. Також існує ймовірність того, що Манчестер Юнайтед також буде шукати собі нового головного тренера. Крім цього невизначеним залишається майбутнє Гарета Саутгейта на посаді тренера збірної Англії після чемпіонату Європи. Повідомляється, що Тухель був би зацікавлений у тому, щоб змінити Саутгейта на цій посаді.

Баварія оголосила про те, що Тухель покине мюнхенський клуб після закінчення сезону. Очікується, що проблеми, з якими він зіткнувся в Мюнхені, не позначаться на його репутації. Футбольний світ знає, які складнощі виникли в тренера в Баварії, і розуміє, що раніше з ними не впоралися також Карло Анчелотті, Ніко Ковач, Гансі Флік і Юліан Нагельсманн. Вважається, що Пеп Гвардіола був останнім тренером Баварії, який отримав право на повну реалізацію власних ідей і бачення. Влада гравців Баварії, як і раніше, залишається проблемою в роздягальні команди.

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