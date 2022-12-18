"Чорні зірки" сформували шорт-лист із 6-ти кандидатів на посаду нового керманича збірної. Фаворитом є безробітний Томас Тухель, який може очолити і збірну Англії. Німець вже навіть провів попередні перемовини з африканською федерацією, повідомляє Ghana Soccernet з посиланням на Asempa FM.

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Останнім місцем роботи 49-річного Томаса був Челсі, з яким він виграв Лігу чемпіонів 2020/21. Перед тим Тухель очолював ПСЖ, Борусію Дортмунд і Майнц.

Іншими кандидатами є Паулу Бенту (екс-тренер Південної Кореї), Драган Стойковіч (Сербія), Джордж Боатенг (молодіжка Астон Вілли) і Кріс Х'ютон, який вже працює зі збірною Гани.

Нагадаємо, на ЧС-2022 Гана посіла останнє місце у групі H – перемога над Південною Кореєю і поразки від Португалії та Уругваю. Це коштувало посади Отто Аддо, який одразу ж подав у відставку.

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