"Я можу припустити, що звільнення Френка Лемпарда – це велике розчарування для фанатів. Я відчуваю найбільшу повагу до нього. Я був великим шанувальником Френка як гравця. Було максимально приємно спостерігати за його грою. Він був однією з ключових фігур, що демонструють з матчу в матч, що таке Челсі: інтенсивність, відданість, менталітет переможця.

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Ще більше він виріс в моїх очах, коли вранці після мого призначення я отримав повідомлення від нього, в якому він побажав мені всього найкращого і, висловив надію, що ми зможемо зустрітися в майбутньому, коли це буде можливо", – наводить слова німця ESPN.

Тухель вже встиг провести дебютний матч в АПЛ, де його підопічні розписали нічию з Вулверхемптоном (0:0). Після 20-ти турів Челсі розташувався на 8-й сходинці.

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