"У Нея немає жодних проблем. Ми відверто поговорили з ним, як і з Мбаппе. Вирішили, що Неймару краще відпочити, але вже завтра він буде з нами.

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Він спокійно готуватиметься до матчу з Манчестер Юнайтед в Лізі чемпіонів. Неймар буде на полі, це точно. Мбаппе почувався добре і дуже хотів зіграти. Але я попередив, що так не буде упродовж всього сезону, і він також отримає свій відпочинок", – цитує Тухеля Goal.

Нагадаємо, ПСЖ розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів домашнім матчем проти Манчестер Юнайтед, який відбудеться 20 жовтня.

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