Тухель незадоволений термінами початку наступного міжнародного періоду, який фактично припадає на середину літніх канікул. 7 червня Англія зіграє в гостях з Андоррою, а через три дні прийме на своєму полі Сенегал. Тухель волів би провести ці матчі в іншу пору року: зрештою, клубний сезон закінчується наприкінці травня.

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"Це не найзручніший час для футболістів. У них буде десять-чотирнадцять днів відпочинку, а потім вони знову гратимуть міжнародні матчі. Можливо, ФІФА варто уважно вивчити календар і вирішити, чи можна перенести ці матчі. Це було б в інтересах гравців", – цитує Тухеля Voetbal International.

Після літніх канікул збірна Англії буде "виселена": домашній матч проти Андорри на початку вересня не може бути зіграний на Вемблі. Причина полягає в серії концертів Coldplay. Очікується, що ця зустріч відбудеться в Бірмінгемі на Вілла Парк.

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