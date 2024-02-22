Тухель зацікавлений у продовженні тренерської кар'єри в Манчестер Юнайтед. Як інформує інсайдер Флоріан Плеттенберг, він підтверджує власну інформацію, яку озвучив кілька днів тому. Повідомляється, що Томас не вважає свою місію в АПЛ виконаною і цілком може уявити себе на чолі "червоних дияволів".

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Також Тухель є ще однією опцією для Барселони – каталонський клуб всерйоз розглядає можливість запросити німецького фахівця після літнього прощавання з Хаві.

Водночас інший інсайдер Рафаель Хонігштайн інформує про те, що рада директорів Баварії може достроково звільнити Тухеля з посади головного тренера команди, не чекаючи літа. Це станеться в тому випадку, якщо стосунки між тренером і його підопічними погіршаться.

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