"Вийшла важка гра. Можливо, це була не найкраща гра для перегляду по телебаченню, але з лінії поля вона виглядала, як дуже напружена, дуже швидка. Було вкрай складно діяти проти Порту і протидіяти їхньому тиску.

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Ми захищалися дуже добре, ми заслужили "сухий" матч, у нас були хороші моменти, але ми не забили гол. В цілому, ми заслужили обіграти Порту за підсумками 180 хвилин.

Я не висловлюю побажань, але в цілому мені б хотілося не грати в Лізі чемпіонів з командами зі своєї ліги. До гри суперників ще є час. Я буду її дивитися, і мені приємно буде це робити в статусі півфіналіста. У цій парі все можливе, Ліверпуль вдома дуже сильний. Ну а ми приймемо того суперника, який буде", – сказав Тухель в ефірі BT Sport.

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