Тухель: Неймар може бути лідером тільки тоді, коли він щасливий

Наставник ПСЖ Томас Тухель розповів про роль свого зіркового нападника Неймара для команди.

"Цілком очевидно, що Неймар – мій ключовий гравець, він один з кращих футболістів світу. Крім цього, на полі він справжній художник.

Є багато способів бути лідером. У випадку з Неймаром, він може бути лідером тільки тоді, коли він щасливий, завдяки своєму таланту він надихає партнерів по команді.

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Однак в команді не може бути лише один лідер. Неймар – один з лідерів. На щастя, у нас є багато гравців, які можуть вести інших за собою", – цитує Тухеля видання AS.

Нагадаємо, перший матч нового сезону чемпіонату Франції ПСЖ проведе проти Кана 12 серпня. Початок о 22:00.

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