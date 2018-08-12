toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ АПЛ ШАХТАР - ВОРСКЛА

Тухель: Неймар може бути лідером тільки тоді, коли він щасливий

00:44 109 Читать на русском
Тухель: Неймар може бути лідером тільки тоді, коли він щасливий
Томас Тухель та Неймар / Фото ФК ПСЖ

Наставник ПСЖ Томас Тухель розповів про роль свого зіркового нападника Неймара для команди.

"Цілком очевидно, що Неймар – мій ключовий гравець, він один з кращих футболістів світу. Крім цього, на полі він справжній художник.

Є багато способів бути лідером. У випадку з Неймаром, він може бути лідером тільки тоді, коли він щасливий, завдяки своєму таланту він надихає партнерів по команді.

Неймар залишив Бразилію без трансляції Ліги 1 – він не збирається відпрацьовувати контракт з ПСЖ

Однак в команді не може бути лише один лідер. Неймар – один з лідерів. На щастя, у нас є багато гравців, які можуть вести інших за собою", – цитує Тухеля видання AS.

Нагадаємо, перший матч нового сезону чемпіонату Франції ПСЖ проведе проти Кана 12 серпня. Початок о 22:00.

ПСЖ і фінансовий фейр-плей: клуб майже викрутився з ситуації, але УЄФА справу ще не закрив

Франція1 турПарк де Пренс (Париж)

Парі Сен-Жермен - Кан: Неділя 12 серпня 2018

Парі Сен-Жермен
до матчу
20
год
:
19
хв
Кан
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Франція Парі Сен-Жермен - Кан Неймар Неймар Томас Тухель Томас Тухель
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Шахтар вдома розгромив Ворсклу
    Україна — 11 серп9147 Шахтар вдома розгромив Ворсклу
13
год
:
49
хв
Ліверпуль
15:30
Вест Хем
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук