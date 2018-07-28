Тухель: Неймар – природжений чемпіон

Наставник Парі-Сен Жермен Томас Тухель високо оцінив професійний рівень свого підопічного Неймара.

"Не думаю, що Неймару потрібна додаткова мотивація.

Звичайно, збірна Бразилії розраховувала на інший результат на чемпіонаті світу, і така ситуація впливає на підхід до футболістів.

Неймар зайняв шосте місце на турнірі з покеру

Неймар – великий гравець, він вміє забувати і про перемоги, і про поразки. Це природжений чемпіон, який зможе залишити виступ на чемпіонаті світу в минулому", – цитує Тухеля видання beIN Sports.

Нагадаємо, Неймар зі збірною Бразилії дійшов до 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018, де зазнав поразки від збірної Бельгії (1:2). В підсумку бельгійці завоювали бронзу Мундіалю.

Перед тим як потрапити у тінь Мессі – у цей день Неймар забив найкращий гол 2011 року в стилі Ліонеля