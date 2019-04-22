Тухель: Немає жодного шансу, що Мбаппе залишить ПСЖ влітку

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель розповів про майбутнє Кіліана Мбаппе та про завдання на наступний сезон.

"Президент сказав мені, що немає жодного шансу, що Мбаппе покине команду влітку. У нас є цілі, які можна досягти тільки з топ-гравцями, до числа яких належить Мбаппе. Він потрібен нам, щоб вирішувати поставлені перед нами завдання.

Мбаппе розповів про свої плани на майбутнє

Ліга чемпіонів - наша мета, Ювентус теж дуже довго чекає, щоб виграти її знову. Нашою метою кожен сезон також є перемоги в чемпіонаті і Кубку.

Перше завдання ми виконали, і якщо ми тепер виграємо Кубок, буде чудово. Чемпіонат продемонстрував, що ми добре попрацювали. У суботу тепер потрібно обіграти Ренн", – передає слова Тухеля Football Italia.

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