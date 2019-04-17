toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ЮВЕНТУС - АЯКС МАНЧЕСТЕР СІТІ - ТОТТЕНХЕМ СК ДНІПРО-1 - ШАХТАР В'ЯЧЕСЛАВ ШЕВЧУК

Тухель не взяв Мбаппе на матч з Нантом через критику партнерів

12:42 1020 Читать на русском
Тухель не взяв Мбаппе на матч з Нантом через критику партнерів
Тухель та Мбаппе

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель покарав Кіліана Мбаппе за його слова після матчу з Ліллем.

 

Французький форвард не був включений до заявки паризького гранду на матч чемпіонату Франції проти Нанта за рішенням головного тренера. Мбаппе не має проблем зі здоров'ям та тренувався зі всіма.

ПСЖ пропустив 5 м'ячів у Лізі 1 вперше в XXI столітті

Ймовірно, Томас Тухель покарав 20-річного нападника за його слова після програного матчу з Ліллем, повідомляє Le Parisien. Тоді Мбаппе сказав, що гравці ПСЖ зіграли, як аматори.

Мбаппе – про поразку від Лілля: Ми все одно станемо чемпіонами, але програли, як аматори

Якщо ПСЖ переможе в поєдинку з Нантом, то забезпечить собі чемпіонство у Франції. Матч відбудеться сьогодні, 17 квітня, початок о 22:00.

Теги
ПСЖ ПСЖ Франція Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе Томас Тухель Томас Тухель Нант - ПСЖ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
43
хв
Манчестер Сіті
22:00
Тоттенхем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук