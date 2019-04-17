Тухель не взяв Мбаппе на матч з Нантом через критику партнерів

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель покарав Кіліана Мбаппе за його слова після матчу з Ліллем.

Французький форвард не був включений до заявки паризького гранду на матч чемпіонату Франції проти Нанта за рішенням головного тренера. Мбаппе не має проблем зі здоров'ям та тренувався зі всіма.

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Ймовірно, Томас Тухель покарав 20-річного нападника за його слова після програного матчу з Ліллем, повідомляє Le Parisien. Тоді Мбаппе сказав, що гравці ПСЖ зіграли, як аматори.

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Якщо ПСЖ переможе в поєдинку з Нантом, то забезпечить собі чемпіонство у Франції. Матч відбудеться сьогодні, 17 квітня, початок о 22:00.