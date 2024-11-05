Томас Тухель не впливатиме на той чи інший вибір тимчасового наставника "трьох левів" Лі Карслі, інформує The Telegraph. Німецький фахівець не стане втручатися у внутрішні справи команди до 1 січня 2025 року. Таким чином, Карслі зможе самостійно ухвалювати рішення щодо двох найближчих матчів команди – з Грецією та Ірландією в Лізі націй. Томас дивитиметься ці матчі вдома, а не з трибун.

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Тухель не стане просити Карслі викликати того чи іншого гравця і не втручатиметься в тактику команди. Також німецький наставник пропустить жеребкування відбору до чемпіонату світу 13 грудня в Цюріху.

Угода про співпрацю між Тухелем і збірною Англії набуде чинності з 1 січня 2025 року. Повідомлялося, що контракт розрахований до літа 2026 року. Зарплата 51-річного фахівця становить близько 5 мільйонів фунтів на рік.

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