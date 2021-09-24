"Не так давно говорили, що я не знаю, як перемогти Гвардіолу. Але, в будь-якому випадку, це не тільки наше протистояння. У нас все ж не теніс чи шахи. Битися будуть наші команди проти одне одного – причому на дуже високому рівні.

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Чесно кажучи, останні три гри пройшли з шансами 50 на 50. Таке відчуття було до стартового свистка, і під час матчів я відчував, що гра могла завершитися з будь-яким результатом. Коли поєдинок рівний, все вирішують дрібні деталі. Невеликі епізоди можуть дати перевагу, але при цьому знадобиться трохи удачі", – цитує Тухеля Sky Sports.

Зазначимо, що матч між Челсі та Манчестер Сіті відбудеться 25 вересня, початок о 14:30. В останніх трьох протистояннях лондонці неодмінно тріумфували – зокрема, у фіналі Ліги чемпіонів 2020/21.

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