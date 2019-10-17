Тухель: Не розумію, чому гравці ПСЖ мають виступати в такому щільному графіку

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель розкритикував щільний графік, у якому мають виступати гравці паризького клубу.

"Матч із Ніццею в п'ятницю? Я не розумію цього, дещо дивне рішення, але нам потрібно адаптуватися. Не зіграє Бернат, а Верратті і Сарабія лише почали тренуватися, але ж у вівторок нам ще грати з Брюгге.

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Кількість переїздів і матчів у гравців? Їх дуже багато. У нас не вистачає часу через це на підготовку гравців, ось в чому проблема. Це позначається як на їхньому здоров'ї, так і на якості гри", – поділився Тухель у коментарі L’Equipe.

Нагадаємо, ПСЖ на даний момент лідирує в турнірній таблиці Ліги 1, випереджаючи найближчого переслідувача на 2 очки. У Лізі чемпіонів парижани також перебувають на чолі квартету, маючи дві перемоги після двох турів.

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