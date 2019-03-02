Тухель не розраховує на Кавані в матчі з Манчестер Юнайтед

Нападник ПСЖ Едінсон Кавані, швидше за все, не буде готовий до матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед.

"Він недоступний для матчу з Каном. Минулого разу я був занадто оптимістичним, це моя провина. Ми не можемо ризикувати, ще занадто рано.

Кавані повернувся до тренувань

Ми раді, що він відновлює роботу з командою. Якщо бути реалістом, для нього занадто рано грати проти Манчестер Юнайтед", – цитує Тухеля Goal.com.

Нагадаємо, уругваєць отримав травму стегна в матчі 24-го туру французької Ліги 1 проти Бордо (1:0) і не грає з 9 лютого. Форвард пропустив першу гру з МЮ на Олд Траффорд, коли парижани перемогли з рахунком 2:0.

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Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів ПСЖ – Манчестер Юнайтед відбудеться в Парижі 6 березня. Стартовий свисток пролунає о 22:00.