Оборонець не входить у плани нового керманича "синіх" Томаса Тухеля, стверджує Express.

Челсі готовий повернути Азара – потенційні збитки Реала шокують

Чілвел для німецького фахівця не є пріоритетним варіантом на лівий фланг оборони. Тухель збирається робити ставку на Маркоса Алонсо, який вийшов з опали після відставки Лемпарда та зіграв усі 90 хвилин проти Бернлі та Тоттенхема (1 гол). Якщо Чілвел не матиме стабільної ігрової практики, то прагнутиме покинути Челсі вже в літнє трансферне вікно. Його трансфер влітку 2020-го коштував лондонцям 50,2 млн євро.

У нинішньому сезоні Бен Чілвел провів 23 матчі в усіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 5 результативних передач.

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