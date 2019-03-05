Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився очікуваннями від матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Юнайтед.

"Потрібно забути результат першого матчу. Наші принципи гри в футбол повинні залишитися незмінними. Потрібно завжди прагнути більшого і намагатися прогресувати.

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В гостях МЮ любить грати за схемою 4-4-2. Нам потрібен хороший план на гру. Необхідно діяти у високому темпі і контролювати хід матчу, зробити так, щоб гра йшла на чужій половині поля.

Не можна сказати, що ПСЖ – серед фаворитів Ліги чемпіонів. Наша історія не дозволяє зробити це.

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Сульшер неодноразово демонстрував, який він важливий для команди. За будь-який відрізок часу він завжди показував дух, який, в моєму розумінні, і характеризує МЮ. Його команда готова абсолютно на все", – цитує Тухеля офіційний сайт УЄФА.