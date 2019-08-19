Тухель назвав умову, за якої ПСЖ не відпустить Неймара

Головний тренер парижан поділився думкою щодо майбутнього бразильської зірки.

Опальний форвард може залишитися на Парк де Пренс цього літа.

Неймар повернувся до тренувань з ПСЖ

"Неймар залишиться, якщо ми не знайдемо йому заміну. У такому випадку у нас буде гравець, який допоможе команді перемагати", – цитує Тухеля Goal. Нагадаємо, Неймара упродовж всього трансферного вікна активно пов'язують з переходом в Барселону або Реал.

ПСЖ налаштований відпустити Неймара в оренду, – Goal

У перших двох турах ПСЖ обходився без найдорожчого гравця світу і зміг здобути лише три очки – перемога над Німом і сенсаційна поразка від Ренна.