Тухель назвав умову, за якої ПСЖ не відпустить Неймара

Німеччина — 11:33 86
-
Коутінью став гравцем Баварії – мюнхенці заплатять смішну суму за оренду хавбека
-
Дані Алвес забив переможний гол у першому ж матчі за Сан-ПаулуСвіт — 11:10 91
-
Суркіс пояснив, чому призначив наставником Динамо Михайличенка, а не ВернидубаУкраїна — 09:39 4265
-
Яремчук на фоні інтересу Лаціо продовжує забивати за Гент – Роман став найкращим гравцем матчу проти ОстендеБельгія — 18 серп 2698
-
Шахтар легко переміг Львів та відірвався від Динамо на 6 очокУкраїна — 18 серп 2954