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Тухель назвав умову, за якої ПСЖ не відпустить Неймара

09:52 650 Читать на русском
Тухель назвав умову, за якої ПСЖ не відпустить Неймара
Неймар / Reuters

Головний тренер парижан поділився думкою щодо майбутнього бразильської зірки.

Опальний форвард може залишитися на Парк де Пренс цього літа.

Неймар повернувся до тренувань з ПСЖ

"Неймар залишиться, якщо ми не знайдемо йому заміну. У такому випадку у нас буде гравець, який допоможе команді перемагати", – цитує Тухеля Goal. Нагадаємо, Неймара упродовж всього трансферного вікна активно пов'язують з переходом в Барселону або Реал.

ПСЖ налаштований відпустити Неймара в оренду, – Goal

У перших двох турах ПСЖ обходився без найдорожчого гравця світу і зміг здобути лише три очки – перемога над Німом і сенсаційна поразка від Ренна.

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Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франція Трансфери Томас Тухель Томас Тухель
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