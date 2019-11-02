Тухель назвав причини сенсаційної поразки ПСЖ у матчі з Діжоном

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель оцінив дії своїх підопічних у матчі 12 туру Ліги 1 проти Діжона (1:2).

"Нашій команді бракувало точності, ритму. Ми були дуже пасивні в першому таймі, не тільки в обороні, а й в атаці, ми не діяли злагоджено. У другому таймі все стало краще. Можливо, ми не заслужили посмішку фортуни, але шанси перемогти були.

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Ми незадоволені собою. Всі говорили, що ми граємо в іншому чемпіонаті, з легкістю забиваємо багато голів. Але тепер ми програли і не можемо бути задоволені", – наводить слова Тухеля L'Equipe.

Нагадаємо, що попри поразку ПСЖ продовжує утримувати впевнене лідерство чемпіонату Франції, а Діжон набрав 12 очок і зміг вибратися з останньої сходинки таблиці на 18-ту.

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