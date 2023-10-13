"Я не знаю, чи є сенс грати проти Мексики та США перед чемпіонатом Європи у Німеччині. Я також не знаю, чи хтось зможе мені це пояснити, щоб я зрозумів.

Нагельсманн оголосив список гравців на дебют у збірній Німеччини – три новачки і велике повернення чемпіона світу

Наші гравці повертаються 19 жовтня і наступного дня летять до Майнца, а потім новий переліт до Стамбула на матч ЛЧ. Вони доводять гравців до межі. Жоден тренер на такому рівні не скаже вам іншого. Але ніхто не питає нас перед ухваленням рішення. Вони добре знають нашу думку і не хочуть її чути", – цитує Тухеля AS. Нагельсманн не забарився з відповіддю.

"Загалом, закордонні збори завжди добре впливають на командну атмосферу. Ви проводите разом багато часу, протягом якого можна багато поговорити і краще пізнати один одного. Отже, ми маємо скористатися часом і ставитися до цього позитивно. Критику я, звісно, розумію", – сказав Нагельсманн, якого Тухель якраз і замінив у Баварії.

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