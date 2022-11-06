Невдалі результати Ліверпуля на старті сезону можуть спонукати босів клубу відправити у відставку Юргена Клоппа. У мерсисайдців вже є зірковий варіант заміни – Томас Тухель, інформує El Nacional.

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Колишній наставник Челсі та ПСЖ досі перебуває без роботи та вже відхилив пропозиції Астон Вілли та Байєра. Не залишиться без топ-клубу і Клопп – німця пов'язують з інтересом Барселони, керівники якої вже мають питання до роботи Хаві на чолі "блаугранас".

До слова, Ліверпуль має 16 очок в чемпіонаті Англії та посідає 9 місце, відстаючи від першого Ман Сіті на 16 пунктів. Також мерсисайдці вийшли у плей-офф Ліги чемпіонів.

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