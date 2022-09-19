Мюнхенський клуб все ж задумується над можливістю зміни тренера після непереконливого старту сезону.

Керівництво Баварії в особі Олівера Кана на словах довіряє Нагельсманну, однак у Німеччині все ж не виключають можливості зміни тренера. Баварія посередньо стартувала в чемпіонаті Німеччини – тільки 5 місце і 4-матчева серія без перемог. І це після десяти поспіль чемпіонських титулів.

У Баварії оцінили можливість звільнення Нагельсманна після провального старту сезону

Основним кандидатом є нині безробітний Томас Тухель, кандидатуру якого в Мюнхені серйозно розглядали ще у 2018 році. Той факт, що один із найкращих німецьких тренерів раптом став доступним, повинен вкрай напружити нинішнього наставника "ротен", повідомляє Bild.

До перемовин поки що не дійшло, однак спортивний директор Баварії Хасан Саліхаміджіч є великим прихильником роботи Томаса. Якщо Юліан Нагельсманн не стабілізує ситуацію до перерви на ЧС-2022, шанси на зміну тренера серйозно зростуть.

Нещодавно 49-річний Тухель був звільнений з Челсі, а перед тим працював у ПСЖ, Борусії Дортмунд і Майнці. На посаді керманича лондонців виграв Лігу чемпіонів 2020/21, обігравши у фіналі Манчестер Сіті.

Баварія – Барселона: чому поплив Лєвандовскі, ексклюзив із рефері ФІФА, сенсаційне парі