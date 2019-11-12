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Тухель міг очолити Мілан, – екс-фукціонер "россонері"

21:45 73 Читать на русском
Тухель міг очолити Мілан, – екс-фукціонер "россонері"
Томас Тухель / Фото з відкритих джерел

Колишній спортивний директор Мілана Массіміліано Мірабеллі розповів, що свого часу керівництво італійського клубу хотіло призначити тренером Томаса Тухеля.

"У мене не було прямого зв’язку з власниками. Вперше я поспілкувався з ними, коли ми приймали рішення по Гаттузо. Стояло питання: міняти тренера чи ні. Клуб запропонував мені Тухеля, але я сказав, що впевнений в Гаттузо.

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Я довго переконував їх, що це правильний вибір. Врешті-решт вони сказали, що я можу робити все, що захочу, але відповідальність буде на мені. Якщо справи підуть погано, я повинен буду піти. В результаті Гаттузо пішов у відставку, коли йому не вистачило одного очка до зони Ліги чемпіонів. Дуже шкода, що Ріно не став цінним вкладенням Мілана", – сказав Мірабеллі в інтерв’ю TeleLombardia.

Нагадаємо, Гаттузо очолював "россонері" з листопада 2017 до травня 2018 року. Зараз командою керує Стефано Піолі. Після 12 турів Мілан з 13-ма пунктами перебуває на 14-му місці в турнірній таблиці.

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Італія Мілан Мілан Томас Тухель Томас Тухель Стефано Піолі Стефано Піолі Дженнаро Гаттузо Дженнаро Гаттузо
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