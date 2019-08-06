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Тухель має кілька місяців, щоб зберегти посаду в ПСЖ

13:39 432 Читать на русском
Тухель має кілька місяців, щоб зберегти посаду в ПСЖ
Томас Тухель / Getty Images

Керівництво ПСЖ дало головному тренеру Томасу Тухелю певний проміжок часу для збереження роботи.

Томас Тухель може покинути ПСЖ посеред сезону 2019/20. За інформацією L'Equipe, боси клубу дали німцю 5 місяців для підтвердження своєї профпридатності.

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Тухель очолив команду минулого літа і встиг виграти Лігу 1 та Кубок французької ліги, але команда неймовірним чином вилетіла з Ліги чемпіонів, програвши вдома Манчестер Юнайтед (1:3), хоча у першому матчі на Олд Траффорд парижани перемогли з рахунком 2:0.

Новий сезон ПСЖ розпочав зі здобуття Суперкубка Франції, перегравши Ренн (2:1).

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