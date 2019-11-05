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Тухель категорично заперечив чутки про інтерес Баварії

19:11 322 Читать на русском
Тухель категорично заперечив чутки про інтерес Баварії
Томас Тухель / Reuters

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель прокоментував інформацію про можливість очолити Баварію.

На прес-конференції перед матчем Ліги чемпіонів проти Брюгге німецького фахівця запитали про інтерес до його персони з боку мюнхенського клубу.

Тен Хаг визначився щодо можливості очолити Баварію

"Ні, я в цьому не зацікавлений, тому що я тренер ПСЖ. Якщо я не помиляюсь, мій контракт з клубом розрахований на цей і на наступний сезони", – цитує Тухеля журналіст Джонатан Джонсон.

Нагадаємо, кілька днів тому Баварія звільнила Ніко Ковача і саме керманич ПСЖ вважався одним з головних претендентів на тренерський місток "ротен".

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Томас Тухель Томас Тухель Баварія Баварія ПСЖ ПСЖ Франція Німеччина
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