Головний тренер Челсі Томас Тухель не хоче припиняти співпрацю з бразильським захисником Тьягу Сілвою.

Сілва перейшов у Челсі минулого літа на правах вільного агента після 8 років кар'єри у ПСЖ, підписавши контракт за схемою 1+1. Сторони близькі до того, аби активувати пролонгацію угоди, повідомляє Фабріціо Романо.

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Зазначається, що керівництво Челсі задоволене виступами бразильського центрбека. 36-річний захисник і його агенти в найближчі тижні обговорять з лондонським клубом продовження контракту.

Головний тренер Челсі Томас Тухель вважає Сілву чудовим лідером. Ця думка грунтується не лише на недовгій роботі у Челсі, а на спільному паризькому етапі кар'єри.

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