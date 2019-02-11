Тухель: Грати з Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд – одне з найскладніших завдань

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився очікуваннями від першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з Манчестер Юнайтед.
"Нам буде не вистачати травмованих гравців, але ми не змінимо наш стиль гри. Ми граємо в атакувальний футбол, ми – ПСЖ. Ми звикли атакувати, це в нашому ДНК.
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Втім, упевнений, що завтра будуть моменти, коли ми будемо глибоко захищатися, оскільки Манчестер Юнайтед зіграє сміливо, з великою кількістю гравців, які будуть налаштовані на атаку.
Чи можна порівняти відсутність Неймара з втратою Мессі для Барселони? Дозвольте мені висловити це по-іншому. Чи буде МЮ не вистачати Погба, якщо він не зіграє завтра, або Решфорда? Звичайно буде. Не можна замінити такого сильного футболіста, як Неймар. Він є одним з найкращих гравців в Європі, нам буде його не вистачати. Також як буде не вистачати ще одного ключового гравця – Кавані.
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Зараз Манчестер Юнайтед грає дуже впевнено, вони забивають багато голів. Грати з ними на Олд Траффорд – одне з найскладніших завдань, яке тільки може дістатися", – цитує Тухеля Manchester Evening News.