"Не впевнений, що мені це подобається. Бачу, що там ще більше матчів, і, з огляду на те, який у нас календар, мені важко радіти з цього приводу.

Чеферін дав чітку відповідь на критику Клоппа і Гвардіоли щодо реформи Ліги чемпіонів

У всіх тренерів і гравців будуть однакові думки. Ліга націй, клубний ЧС, збірні...

Це не більше якості, а більше матчів. Я незадоволений новою Лігою чемпіонів, але я не впливаю на ці процеси. Ми хочемо залежати від нас і нашої сили", – цитує Тухеля Marca.

Нагадаємо, напередодні УЄФА оголосив про зміни у форматі Ліги чемпіонів, які повинні запрацювати вже з сезону 2024/25.

Якою буде оновлена Ліга чемпіонів – збільшення кількості учасників, незвичний формат, ліквідація групового етапу