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Тухель дискваліфікований на 2 матчі Кубка Франції

16:51 226 Читать на русском
Тухель дискваліфікований на 2 матчі Кубка Франції
Томас Тухель / Фото reuters

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель спостерігатиме з трибун за наступними поєдинками своїх підопічних у Кубку Франції.

Федерація футболу Франції прийняла рішення дискваліфікувати Томаса Тухеля на 2 наступні матчі ПСЖ у Кубку Франції, повідомляє офіційний сайт організації.

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Таке покарання 45-річний фахівець отримав через свою поведінку під час поєдинку 1/8 фіналу турніру проти Вільфранша (3:0).

В чвертьфіналі Кубка Франції парижани зустрінуться з Діжоном 26 лютого.

Нагадаємо, підопічні Тухеля одноосібно лідирують в Лізі 1 та мають хороші шанси вийти в 1/4 фіналу Лігу чемпіонів після перемоги над Манчестер Юнайтед (2:0).

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Теги
Франція Кубок Франції Томас Тухель Томас Тухель ПСЖ ПСЖ
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