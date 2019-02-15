Тухель дискваліфікований на 2 матчі Кубка Франції

Головний тренер ПСЖ Томас Тухель спостерігатиме з трибун за наступними поєдинками своїх підопічних у Кубку Франції.

Федерація футболу Франції прийняла рішення дискваліфікувати Томаса Тухеля на 2 наступні матчі ПСЖ у Кубку Франції, повідомляє офіційний сайт організації.

ПСЖ хоче підписати 11-річного Кіліана Мбаппе

Таке покарання 45-річний фахівець отримав через свою поведінку під час поєдинку 1/8 фіналу турніру проти Вільфранша (3:0).

В чвертьфіналі Кубка Франції парижани зустрінуться з Діжоном 26 лютого.

Нагадаємо, підопічні Тухеля одноосібно лідирують в Лізі 1 та мають хороші шанси вийти в 1/4 фіналу Лігу чемпіонів після перемоги над Манчестер Юнайтед (2:0).

Мбаппе всемогутній: як француз на Олд Траффорд перевершив Мессі, Роналду та Шевченка у Лізі чемпіонів