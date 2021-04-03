"Чесно кажучи, буду щасливий, навіть якщо Челсі заборонять здійснювати трансфери наступного сезону. Так ми зможемо вивести команду на новий рівень.

Манчестер Юнайтед і Челсі поборються за зірку Реала

Але, звичайно, у мене є ідеї, як можна підсилити цей склад. Це буде складно, дуже складно, адже у нас дуже сильний склад з напрацьованими зв'язками. У нас у роздягальні чудові хлопці, і я не дозволю нікому зруйнувати це", – цитує Тухеля Goal.

Нагадаємо, після приходу німецького наставника на тренерський місток Челсі його команда не програла жодного поєдинку в чемпіонаті і піднялась у топ-4 АПЛ.

Реванш для Гвардіоли, німецька війна за Салатницю і дуель філософій у Лондоні: топ-5 матчів вікенду