Тухель: Буду щасливий, навіть якщо Челсі заборонять здійснювати трансфери
Головний тренер Челсі Томас Тухель вважає нинішній склад своєї команди більш ніж конкурентноздатним.
"Чесно кажучи, буду щасливий, навіть якщо Челсі заборонять здійснювати трансфери наступного сезону. Так ми зможемо вивести команду на новий рівень.
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Але, звичайно, у мене є ідеї, як можна підсилити цей склад. Це буде складно, дуже складно, адже у нас дуже сильний склад з напрацьованими зв'язками. У нас у роздягальні чудові хлопці, і я не дозволю нікому зруйнувати це", – цитує Тухеля Goal.
Нагадаємо, після приходу німецького наставника на тренерський місток Челсі його команда не програла жодного поєдинку в чемпіонаті і піднялась у топ-4 АПЛ.
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