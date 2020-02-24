Тухель – про вилучення Неймара: Нам доведеться про це поговорити

Німецький наставник французького ПСЖ Томас Тухель прокоментував вилучення бразильського нападника команди Неймара у матчі 26-го туру чемпіонату Франції проти Бордо (4:3).

"Нам доведеться поговорити про всю цю ситуацію. Він нервує і реагує. Це властиво людям. Він не повинен так чинити, але це властиво людям. А гравець Бордо навіть не отримав жовту картку", – цитує Тухеля видання Goal.

Кавані записав своє ім'я в історію ПСЖ – форвард встановив неймовірне досягнення

Нагадаємо, 28-річний форвард отримав жовту картку у першому таймі за неспортивну поведінку, а вже у доданий час був вилучений за те, що не стримався після грубої гри суперника. До слова, гравець Бордо за цей епізод не отримав навіть усного зауваження.

ПСЖ після 26 турів очолює турнірну таблицю Ліги 1 з 65 очками і випереджає Марсель, який йде другим, на 13 пунктів.

Ліга 1: ПСЖ у божевільному трилері з епічним курйозом перестріляв Бордо, Ренн у більшості здолав Нім