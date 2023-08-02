"Іноді все йде не так, як ти собі уявляв. Я повністю розумію, що прощання завдає йому болю. Ми обидва погодилися з тим, що те, що відбувається просто зараз, недобре, але також і з тим, що це найкраще рішення в ситуації, що склалася, для всіх учасників", – цитує Тухеля Bayern & Germany.

Мане офіційно став черговим топ-новачком у клубі Роналду

Нагадаємо, Садьйо Мане став одноклубником Кріштіану Роналду в Аль-Насрі, перебравшись в чемпіонат Саудівської Аравії. Баварія разом з бонусами отримає близько 30 млн євро, а сам Мане в Аль-Насрі зароблятиме 40 млн євро на рік. Сенегалець став четвертим статусним підсиленням команди Роналду – цього літа вже підписали Марцело Брозовіча, Секо Фофана та Алекса Теллеса.

Нагадаємо, рік тому Баварія платила за зірку Ліверпуля 32 млн євро, однак Мане зовсім не виправдав очікувань. Вінгер зазнав важкої травми, пропустив ЧС-2022, бився з одноклубниками і оформив скромну статистику – 12 голів+6 асистів у 38 матчах за мюнхенців.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків