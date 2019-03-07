Тухель – про камбек Манчестер Юнайтед: Неймовірно безглуздий результат

Головний тренер французького Парі Сен-Жермен Томас Тухель підбив підсумки протистояння з англійським Манчестер Юнайтед у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

"Це легко пояснити. У першому таймі ми подарували МЮ два голи, хоча повністю контролювали гру в перші 30 хвилин.

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Ми грали класно, проявили характер після першого подарунка суперника. Ми мали багато моментів, суперник – ні, нічого, а вони забили другий м'яч. ПСЖ контролював гру, це неймовірно безглуздий результат. Я не відчував, що МЮ приїхав за перемогою, але вони зробили це. Мої вітання.

Я не знаю, чи зіпсований сезон. За двадцять хвилин після такого матчу не може бути серйозної відповіді. Зараз потрібно захищати своїх гравців. Зрозуміло, що я за VAR. Та мені здалося, що м'яч не йшов у ворота. Нема сенсу ставити такі пенальті. Правило варто уточнити", – цитує Тухеля L'Equipe.

Нагадаємо, що Парі Сен-Жермен поступився МЮ після перемоги (2:0) на Олд Траффорд. Єдиний м'яч у складі парижан забив Хуан Бернат, а в складі англійського гранда відзначились Ромелу Лукаку (двічі) та Маркус Решфорд.

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