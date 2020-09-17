Головний тренер ПСЖ Томас Тухель поділився думками щодо матчу з Метцом, який було перенесено через участь французів у фіналі ЛЧ.

"Здобути перемогу удев'ятьох проти 11.. Не знаю, чи траплялося таке в історії футболу, але ми це заслужили.

ПСЖ відмовився від трансферу Умтіті – парижани занепокоєні здоров'ям хавбека Барселони

Я дуже гордий і радий. У першому таймі ми могли забити кілька голів, але втратили хороші моменти, і через це в подальшому нам ставало все важче і важче. Але перемога з дев'ятьма гравцям – це приголомшливо. Команда показала чудовий характер.

У той же час я повинен сказати, що ми вбиваємо гравців, вони мертві. Боюся, що вони продовжать отримувати травми, якщо все так продовжиться", – цитує Тухеля французьке виданння Get French Football News.

Нагадаємо, ПСЖ у перенесеному поєдинку першого туру Ліги 1 зміг здобути перемогу на останніх секундах матчу проти Метца – вирішальний гол забив Юліан Дракслер.

ПСЖ у меншості зумів вирвати перемогу у Метца на останніх секундах