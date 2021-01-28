Новоспечений головний тренер Челсі Томас Тухель вважає, що лондонцям варто плідно працювати, щоб мати шанси на перемогу в одному із турнірів.

"Титул? Ну ви ж знаєте, що він далеко. Ні, будьмо реалістами. Коли ти підписуєш контракт з Челсі, будучи гравцем або тренером, як я, то підписуєшся на очікування про те, що ви будете боротися за титули. Це означає Прем'єр-ліга, Ліга чемпіонів і всі кубки. Це абсолютно зрозуміло.

Невдалий дебют Тухеля у відеоогляді матчу Челсі – Вулверхемптон

У той самий час потрібно бути реалістами. Між нами і четвертим місцем багато команд і багато очок. Найкращий варіант – не втрачати концентрацію і не заглядати занадто далеко, а працювати над дрібницями кожен день. Після цього очки прийдуть.

Це стартова точка. Ми будемо концентруватися на наших сильних сторонах, будемо будувати команду, проти якої ніхто не захоче грати. Це виклик. Хочеться зробити це якомога швидше. Я був дуже задоволений (матчем з Вулверхемптоном – прим.)", – цитує Тухеля Daily Mail.

Нагадаємо, для німецького фахівця поєдинок проти "вовків" (0:0) був дебютним на новій посаді. Після 20-ти турів Челсі розташувався на 8-й сходинці турнірної таблиці, відстаючи від лідера на 11 пунктів.

Тухель у дебютному матчі на чолі Челсі не зумів дотиснути Вулверхемптон, Бернлі здобув вольову перемогу над Астон Віллою