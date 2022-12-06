Томас Тухель може замінити Гансі Фліка на тренерському містку збірної Німеччини.

Німецький футбольний союз визначилася з основним кандидатом на посаду головного тренера збірної Німеччини. Як інформує Kicker, це – Томас Тухель.

Флік шантажує Німецький футбольний союз непродовженням контракту

Екс-тренер Челсі може очолити "манншафт", якщо Гансі Флік таки вирішить піти.

Раніше повідомлялося, що Флік шантажує Німецький футбольний союз непродовженням контракту. Тренер збірної Німеччини хоче мати право голосу щодо наступника Олівера Бірхоффа на посаду менеджера.

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