"‎Лише одна команда заслуговувала на перемогу – це Челсі. Ми цим не скористалися. Це був дуже хороший перфоманс, але ми не були достатньо рішучими. Саме цього нам не вистачало, коли ми входили в чужий штрафний майданчик.

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Іноді таке трапляється. Це для нас урок. Треба холоднокровно реалізовувати моменти, щоб отримати винагороду. Ми їдемо додому із нічиєю, але це – несправедливий результат.‎

Ми так наполегливо працювали, щоб повести в рахунку, та раптом суперник отримує один шанс і забиває.‎ Ріс Джеймс провів дуже хороший матч, а Мейсону Маунту не пощастило з ухваленням рішень", – цитує Тухеля BBC.

До слова, лондонці закріпились на третій сходинці. Манкуніанці ж практично втратили шанси на фініш у першій четвірці – максимум наберуть 64 очки, якщо виграють усі три поєдинки. Арсенал вже має 60 пунктів і на два проведені матчі менше.

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