"Мій тиждень минув у режимі "робота, їжа, сон – повторити". За відчуттями все як звичайний тренувальний день, але треба засвоїти якнайбільше за такий короткий час. Я дуже вдячний, що отримав відповідальність на такому високому рівні. Жодних проблем з перелаштуванням не виникло. Мене не цікавить, як усе було раніше, я хочу отримати власні враження. Досі атмосфера була дійсно доброзичливою та надзвичайно професіональною у всіх секторах, з якими я ознайомився.

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Деякі гравці прибули доволі пізно після збірних. Ми дуже схвильовані перед завтрашньою грою проти Борусії Д. Цього тижня я відчував, що всі запалилися і хочуть показати, на що вони здатні. Ми не хотіли вимагати занадто багато від гравців. Це був насичений тиждень, тому трохи менше вправ – це краще.

Мені потрібна була емоція від такої гри. Вона змушує нас рухатися. Нам потрібен хороший баланс. Враховуючи турнірну таблицю та конкуренцію між двома командами, це точно буде запекла гра. Ми хочемо знову бути лідерами ліги. Перемога в цьому матчі не зробить нас чемпіонами, але й поразка не ставить хрест на нашому титулі", – цитує Тухеля прес-служба Баварії.

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