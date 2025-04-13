Тудор не оцінив вихід на заміну Камб'ясо, Веа, Коло Муані та Консейсау і не приховував цього. Він запізнився на післяматчеву прес-конференцію і не став приховувати причину свого запізнення. "Мені не сподобалися заміни, я говорив це в роздягальні і повторю це тут. З 5 замінами маєте змогу міняти половину команди, і тому ви маєте бути готові. Я все розумію, бо сам був гравцем, але ви повинні швидко рости і ставити команду понад усе", – цитує Тудора Gazzetta dello Sport.

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Джерело повідомляє, що у тренера були претензії до Камб'ясо, Веа, Коло Муані та Консейсау, з огляду на те, що Савона вийшов на поле в компенсований час. Тренер хотів, щоб команда посилила тиск на Лечче, але замість цього Ювентус пропустив на 87-й хвилині. Гра футболістів, які вийшли на заміну, не виправдала очікувань. Особливо це стосується Консейсау та Коло Муані.

Раніше перед грою з Лечче Тудор просив резервістів ставити його в "скрутне становище", щоб йому доводилося робити важкий вибір під час визначення складу.

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