Головний тренер Марселя Ігор Тудор сказав, що дав установку зіграти прагматичніше на останніх хвилинах у матчі з Тоттенхемом (1:2), але гравці заперечують цю інформацію.

Гравці Марселя на останніх хвилинах матчу не знали, що нічия у матчі з Тоттенхемом дозволить їм вийти до Ліги Європи. Як повідомляє RMC, головний тренер команди Ігор Тудор спеціально не став інформувати свою команду про це. Тудор хотів здобути перемогу та вийти у плей-офф Ліги чемпіонів, тому Марсель продовжував атакувати за рахунку 1:1, і зрештою пропустив гол.

Наставник Марселя вискочив на поле під час атаки, яка вирішила долю путівки в плей-офф ЛЧ – відео епізоду

Сам Ігор Тудор після матчу з Тоттенхемом сказав, що давав гравцям настанову зіграти більше на оборону, але футболісти Марселя нібито його не почули. В інтерв'ю beIN Sports захисник Марселя Шансель Мбемба заявив, що інформація RMC вірна: "На лаві запасних знали, що відбувається в паралельному матчі між Спортінгом та Айнтрахтом. Ми повинні були залишатися разом, щоб досягти позитивного результату, але у нас виникли проблеми зі спілкуванням. Диявол криється в деталях".

Марсель посів останнє місце у групі та вилетів з єврокубків.

Вимучений вихід у плей-офф ЛЧ підопічних Конте у відеоогляді поєдинку Марсель – Тоттенхем – 1:2